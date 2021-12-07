Son dakika haber! ESENYURT'TA ZABITA VE ESNAFIN TEKMELİ YUMRUKLU SAKSI KAVGASI KAMERADA

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta kaldırım işgali denetimi yapan zabıta ekipleri ile esnaf arasında saksı tartışması çıktı. Zabıtaların el koymak istediği saksıları vermemek için direnen esnafla zabıtaların kavgasını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay dün saat 14.00 sıralarında Esenyurt Esenkent Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'ndeki bir kebapçı dükkanı önünde meydana geldi. İddiaya göre Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri caddede kaldırım işgallerini denetlediği sırada kebapçı dükkanının önünde bulunan saksılara mevzuata aykırı olduğunu gerekçesiyle el koymak istedi. Saksıları vermemek için direnen kebapçı çalışanları ile zabıtalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Zabıta ve esnaf tekme ve yumruklarla bir süre kavga ettikten sonra araya giren vatandaşlar kavganın büyümesine engel oldu. Kavgaya neden olan saksılar da dükkanın yan tarafında bulunan boş bir alana alındı. Esnafla zabıtaların kavgasını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.