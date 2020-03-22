Esenyurt'ta zabıta vatandaşları tek tek uyardı
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Esenyurt'ta zabıta vatandaşları tek tek uyardı

Esenyurt'ta zabıta vatandaşları tek tek uyardı Esenyurtlu 78 yaşındaki vatandaş: "Virüsten korkmuyorum, kaderimizde ne varsa onu yaşarız" Esenyurt Belediyesine bağlı ekipler, yeni tip korona virüsü nedeniyle yasağa uymayarak dışarı çıkan vatandaşları parkları gezerek tek tek uyardı.

22.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:09
Esenyurt'ta zabıta vatandaşları tek tek uyardı

Esenyurt'ta zabıta vatandaşları tek tek uyardı

Esenyurtlu 78 yaşındaki vatandaş: "Virüsten korkmuyorum, kaderimizde ne varsa onu yaşarız"

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesine bağlı ekipler, yeni tip korona virüsü nedeniyle yasağa uymayarak dışarı çıkan vatandaşları parkları gezerek tek tek uyardı. Öte yandan sağlık ekipleri de vatandaşların ateşlerini ölçtü. Bir vatandaş ise, "Virüsten korkmuyorum, kaderimizde ne varsa onu yaşarız" demesi şaşkınlık oluşturdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının daha fazla yayılmaması için alınan önlemler kapsamında dışarıya çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlardan bazılarının uyarıları dikkate almaması üzerine Esenyurt Belediyesi harekete geçerek özel bir tim kurdu.

Gün boyunca ilçede bulunan park ve bahçeleri gezen tim, dışarıda gezen 65 yaş üstü vatandaşları uyararak evlerine gitmesi hususunda uyarılarda bulunuyor. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri ve sağlık hizmetleri personelleri ile denetlemelerde bulunan ekipler broşür dağıtarak halkı bilinçlendirmeye çalışıyor. Özel kıyafetler ile gezen sağlık personeli vatandaşların ateşini de ölçerek rastlanabilecek bir vaka hususunda çalışmalar sürdürüyor. Öte yandan birçok vatandaşın güneşli havanın etkisiyle park ve bahçelerde dolaşıp, banklarda oturduğu gözlerden kaçmadı.

"Virüsten korkmuyorum"

78 yaşındaki bir vatandaş ise, "Evde ne yapayım? Şimdi eve gideceğim artık. Virüsten korkmuyorum, kaderimizde ne varsa onu yaşarız. Ölümden geldiyse ne yapalım. Allah ne derse o olur" diye konuşurken 55 yaşında başka bir vatandaş ise, "Para çekmeye çıktım 3 lira param kalmıştı. Ne yapalım hava alıp tekrar eve gidiyorum. Evde elimi sabunla bol bol yıkıyorum" diye konuştu.

Esenyurt'ta zabıta vatandaşları tek tek uyardı

Kaynak: İHA

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Esenyurt'ta zabıta vatandaşları tek tek uyardı

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