Esenyurt'ta zabıta ile seyyar satıcı arasındaki kavga: 7 kişi adliyeye sevk edildi Esenyurt'ta zabıta ve seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta zabıta ve seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dün, Esenyurt Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Fatih Mahallesi'nde uygulama yaparken, seyyar satıcıların ürün ve tezgahlarına el koymak istedi.

Buna tepki gösteren seyyar satıcılar ile zabıta arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda zabıtalar İsmail S. bıçakla, Mustafa Z. ise darbedilerek yaralandı.

Diğer zabıtaların müdahalesi sonucunda 5 seyyar satıcı da yaralandı. 2'si zabıta 7 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA