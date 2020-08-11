Esenyurt'ta zabıta ekiplerinden korona virüs denetimi Esenyurt'ta zabıta ekiplerinden korona virüs denetimi Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında, ilçede faaliyet gösteren işletmelerde Korona virüs denetimi yaptı.

Esenyurt'ta zabıta ekiplerinden korona virüs denetimi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında, ilçede faaliyet gösteren işletmelerde Korona virüs denetimi yaptı.

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlattığı denetimlere destek vererek, ilçede bulunan işletmelerde yoğun denetimi gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerde başlayan denetimlerde ekipler, dükkan dükkan gezerek Koronavirüs ile ilgili dezenfektan, maske, sosyal mesafe ve Koronavirüs'e karşı 14 kural afişleri gibi gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etti. Ekiplerin gün boyu denetimlere devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA