Esenyurt'ta zabıta ekiplerinden korona virüs denetimi
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Esenyurt'ta zabıta ekiplerinden korona virüs denetimi

Esenyurt'ta zabıta ekiplerinden korona virüs denetimi Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında, ilçede faaliyet gösteren işletmelerde Korona virüs denetimi yaptı.

11.08.2020 14:30 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:53

Esenyurt'ta zabıta ekiplerinden korona virüs denetimi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında, ilçede faaliyet gösteren işletmelerde Korona virüs denetimi yaptı.

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlattığı denetimlere destek vererek, ilçede bulunan işletmelerde yoğun denetimi gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerde başlayan denetimlerde ekipler, dükkan dükkan gezerek Koronavirüs ile ilgili dezenfektan, maske, sosyal mesafe ve Koronavirüs'e karşı 14 kural afişleri gibi gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etti. Ekiplerin gün boyu denetimlere devam edeceği öğrenildi.

Esenyurt'ta zabıta ekiplerinden korona virüs denetimi

Kaynak: İHA

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