Son dakika haber... Esenyurt'ta yumruklu laf atma kavgası kamerada
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Son dakika haber... Esenyurt'ta yumruklu laf atma kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Esenyurt'ta yumruklu laf atma kavgası kamerada Genç bir kızın taciz iddiası üzerine ağabeyle ile grup arasında yumruklu kavga çıktı Esenyurt'ta genç kız, bir grubun sözlü tacizine uğradığını ağabeyine söylemesi üzerine, grupla ağabey arasında kavga çıktı.

Esenyurt'ta yumruklu laf atma kavgası kamerada

Genç bir kızın taciz iddiası üzerine ağabeyle ile grup arasında yumruklu kavga çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta genç kız, bir grubun sözlü tacizine uğradığını ağabeyine söylemesi üzerine, grupla ağabey arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga anları güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürürken bir grubun sözlü tacizine uğrayan genç kız, durumu ağabeyine söyledi. Olay yerine gelen kızın abisi ile grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, durum polis ekiplerine bildirildi. Taraflar polisin gelmesiyle dağılırken yaşanan kavga anları hem vatandaşlar tarafından hem de güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kavga anı güvenlik kamerasında

Yaşanan yumruklu kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahıslar önce birbirileriyle tartışması ardından da yumruklaşmaları yer aldı. Görüntülerin devamında ise vatandaşların kavga edenleri ayırmaya çalıştıkları görüldü.

Son dakika haber... Esenyurt'ta yumruklu laf atma kavgası kamerada
Son dakika haber... Esenyurt'ta yumruklu laf atma kavgası kamerada
Son dakika haber... Esenyurt'ta yumruklu laf atma kavgası kamerada
Son dakika haber... Esenyurt'ta yumruklu laf atma kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT

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