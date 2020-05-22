ESENYURT'TA YÜKSEK MİMARIN OFİSİNE SAHTE SEYAHAT BELGESİ BASKINI Gözaltın alınan yüksek mimarın, sahte belge geliriyle yardım kolisi hazırlatarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını söylediği öğrenildiErsan SAN-Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında getirilen İstanbul dışına çıkış kısıtlamasını delmek için bürosunda 500 TL...

Gözaltın alınan yüksek mimarın, sahte belge geliriyle yardım kolisi hazırlatarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını söylediği öğrenildi

Ersan SAN-Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında getirilen İstanbul dışına çıkış kısıtlamasını delmek için bürosunda 500 TL karşılığında sahte seyahat belgesi düzenlediği öne sürülen Yüksek Mimar Selim T., düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

BELGE DÜZENLERKEN GÖZALTINA ALINDI

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri sosyal medyada yapılan bir paylaşımdaki bilgilerden yola çıkarak, Yüksek Mimar Selim T.'nin ofisine operasyon düzenledi. Polis ekipleri, Selim T.'yi 3 kişiye sahte seyahat belgesi düzenlerken gözaltına aldı.Polis ekipleri tarafından ofiste yapılan aramalarda sahte seyahat belgeleri için hazırlanan mühürü bulurken, bilgisayarlarda yapılan incelemede sahte seyahat belgesi şablonu tespit edildi. Yüksek Mimar Selim T.'nin bugüne kadar çok sayıda kişi adına sahte seyahat belgesi düzenleyerek, İstanbul dışına çıkmalarını sağladığı belirlendi.

"YARDIM AMACIYLA BELGE DÜZENLİYORDUM"

Selim T., polise verdiği ilk ifadesinde sahte belgeleri gelir elde etmek için değil, ekonomik durumu iyi olmayan kişilere yardım etmek amacıyla yaptığını öne sürdü. Selim T., elde ettiği paralarla 20 gıda kolisi alıp, yoksullara dağıtılmasını sağlamak için bir yardım kuruluşuna gönderdiğini, sahte seyahat belgesi isteyen bazı kişilerden nakit para yerine kendilerine verilen 100'er TL'lik gıda market çeklerini aldığını, bu çekleri de durumu iyi olmayanlara yardım etmek için dağıttığını öne sürdü. Yüksek Mimar Selim T. elde ettiği tüm gelirin halkın yardımına harcadığını iddia etti.

ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Belge başı 500 aldığı tespit edilen Selim T.'ye ait sahte mühür, sahte belgeler bir sahte şablonun bulunduğu bilgisayarın hard diskine el konuldu. Yüksek mimarın ofisinin kapısında 'Müşterilerimizin dikkatine; Koronavirüs nedeniyle bir müddet kapalıyız. Acil durumda beni ararsanız, randevulaşırız" diye yazdığı altına cep telefon numarasının olduğu görüldü. Ayrıca kapıya da çok sayıda kartvizitini bırakması dikkat çekti. Sahte belge düzenlemek suçundan gözaltına alınan şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA