ESENYURT'TA YÜKSEK MİMARIN OFİSİNE SAHTE SEYAHAT BELGESİ BASKINI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ESENYURT'TA YÜKSEK MİMARIN OFİSİNE SAHTE SEYAHAT BELGESİ BASKINI

Gözaltın alınan yüksek mimarın, sahte belge geliriyle yardım kolisi hazırlatarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını söylediği öğrenildiErsan SAN-Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında getirilen İstanbul dışına çıkış kısıtlamasını delmek için bürosunda 500 TL...

22.05.2020 12:24 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:29

Gözaltın alınan yüksek mimarın, sahte belge geliriyle yardım kolisi hazırlatarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını söylediği öğrenildi

Ersan SAN-Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında getirilen İstanbul dışına çıkış kısıtlamasını delmek için bürosunda 500 TL karşılığında sahte seyahat belgesi düzenlediği öne sürülen Yüksek Mimar Selim T., düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

BELGE DÜZENLERKEN GÖZALTINA ALINDI

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri sosyal medyada yapılan bir paylaşımdaki bilgilerden yola çıkarak, Yüksek Mimar Selim T.'nin ofisine operasyon düzenledi. Polis ekipleri, Selim T.'yi 3 kişiye sahte seyahat belgesi düzenlerken gözaltına aldı.Polis ekipleri tarafından ofiste yapılan aramalarda sahte seyahat belgeleri için hazırlanan mühürü bulurken, bilgisayarlarda yapılan incelemede sahte seyahat belgesi şablonu tespit edildi. Yüksek Mimar Selim T.'nin bugüne kadar çok sayıda kişi adına sahte seyahat belgesi düzenleyerek, İstanbul dışına çıkmalarını sağladığı belirlendi.

"YARDIM AMACIYLA BELGE DÜZENLİYORDUM"

Selim T., polise verdiği ilk ifadesinde sahte belgeleri gelir elde etmek için değil, ekonomik durumu iyi olmayan kişilere yardım etmek amacıyla yaptığını öne sürdü. Selim T., elde ettiği paralarla 20 gıda kolisi alıp, yoksullara dağıtılmasını sağlamak için bir yardım kuruluşuna gönderdiğini, sahte seyahat belgesi isteyen bazı kişilerden nakit para yerine kendilerine verilen 100'er TL'lik gıda market çeklerini aldığını, bu çekleri de durumu iyi olmayanlara yardım etmek için dağıttığını öne sürdü. Yüksek Mimar Selim T. elde ettiği tüm gelirin halkın yardımına harcadığını iddia etti.

ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Belge başı 500 aldığı tespit edilen Selim T.'ye ait sahte mühür, sahte belgeler bir sahte şablonun bulunduğu bilgisayarın hard diskine el konuldu. Yüksek mimarın ofisinin kapısında 'Müşterilerimizin dikkatine; Koronavirüs nedeniyle bir müddet kapalıyız. Acil durumda beni ararsanız, randevulaşırız" diye yazdığı altına cep telefon numarasının olduğu görüldü. Ayrıca kapıya da çok sayıda kartvizitini bırakması dikkat çekti. Sahte belge düzenlemek suçundan gözaltına alınan şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

ESENYURT'TA YÜKSEK MİMARIN OFİSİNE SAHTE SEYAHAT BELGESİ BASKINI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Haber
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Haber
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu Haber
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Haber
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
30 bin liralık hırsızlığa maruz kalan kuyumcu, kadın olduğu için hedef olduğunu düşünüyor
30 bin liralık hırsızlığa maruz kalan kuyumcu, kadın olduğu için hedef olduğunu düşünüyor
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum
Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Merve Boluğur Orhan Gencebay Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Kadın Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: ESENYURT'TA YÜKSEK MİMARIN OFİSİNE SAHTE SEYAHAT BELGESİ BASKINI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 12:30:01. #1.14#
title