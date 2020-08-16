Esenyurt'ta yönetime kızdı, otomobille site kapısını yerinden böyle söktü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esenyurt'ta yönetime kızdı, otomobille site kapısını yerinden böyle söktü

Esenyurt'ta yönetimin belirli saatlerin dışında siteye nakliye aracı alınmaması kararı nedeniyle siteye nakliye aracı alınmayan bir kişi, otomobille sitenin demir kapısını yerinden söktü.

Esenyurt'ta yönetime kızdı, otomobille site kapısını yerinden böyle söktü
16.08.2020 09:06 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:10

Esenyurt'ta yönetimin belirli saatlerin dışında siteye nakliye aracı alınmaması kararı nedeniyle siteye nakliye aracı alınmayan bir kişi, otomobille sitenin demir kapısını yerinden söktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Özel güvenlik görevlilerinin yanına gelen bir kişi, siteye yeni taşındığını belirterek eşyalarını taşıyan nakliye kamyonunun içeriye alınmasını istedi. Özel güvenlik görevlileri, site yönetiminin aldığı karar doğrultusunda nakliye araçlarının saat 18.00'den sonra içeri alınamayacağını bildirdi. Bu duruma sinirlenen kişi, özel güvenlikle tartıştıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra geri gelen kişi, otomobille sitenin demir kapısına çarparak kapıyı yerinden söktü. Öfkeli sürücü olay yerinden uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Öfkeli sürücü hakkında, "Tehdit, Hakaret, Mala Zarar Verme" suçlarından çalışma başlatıldı.  Yaşananlar an ve an sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.  Görüntülerde, otomobilin demir kapıyı yerinden sökmesi ve olay sonrasında vatandaşların toplanması görülüyor. 

Olayla ilgili konuşan Tarık Aslan Erdem, "Nakliye aracının belirli saatten sonra içeri giremeyeceğini söylememiz üzerine otomobili sitenin demir kapısına hızla sürdü. Hiç durmadan site çıkış kapısından çıkış yaptı. Bekleyen nakliye aracının yanına geldi. Nakliye aracı ile birlikte uzaklaştı" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu Dünya
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Güncel
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya...
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı Güncel
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Dünya
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Güncel
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kocali'nde yolcu otobüsü alev alev yandı
Kocali'nde yolcu otobüsü alev alev yandı
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır
Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi
MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Galatasaray ile anlaşan Kasımpaşalı kaleci Fatih Öztürk, 2,4 milyon TL kazanacak
Galatasaray ile anlaşan Kasımpaşalı kaleci Fatih Öztürk, 2,4 milyon TL kazanacak
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsünün 100 metre sürüklendiği anlar kameraya yansıdı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsünün 100 metre sürüklendiği anlar kameraya yansıdı
ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti
Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, 'Ramo'nun çekimlerinde kaza geçirdi
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, "Ramo"nun çekimlerinde kaza geçirdi
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
F1 dünyası, Türkiye GP'nin dönüş haberlerinden mutlu
F1 dünyası, Türkiye GP'nin dönüş haberlerinden mutlu
Üç gündür haber alınamayan Suriyeli kardeşler, dilencilik yaparken bulundular
Üç gündür haber alınamayan Suriyeli kardeşler, dilencilik yaparken bulundular
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Hatice Çarpar Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Erol Bulut Arda Turan Caner Erkin Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Ağustos Akdeniz Şanlıurfa
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta yönetime kızdı, otomobille site kapısını yerinden böyle söktü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 09:10:30. #1.15#
title