ESENYURT'DA YOLDA KALAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ İLE YOLCU ARASINDA KAVGA - Haberler
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ESENYURT'DA YOLDA KALAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ İLE YOLCU ARASINDA KAVGA

ESENYURT'ta yolda kalan taksiden inmek isteyen yabancı uyruklu kadın ile taksi şoförü arasında kavga çıktı.

ESENYURT'ta yolda kalan taksiden inmek isteyen yabancı uyruklu kadın ile taksi şoförü arasında kavga çıktı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Kar nedeniyle buz tutan rampayı çıkamayan taksi yolda kaldı. Yabancı uyruklu kadın hareket edemeyen taksiden inmek istedi. Taksici şoförü ile kadın arasında ücret tartışması yaşandı. Taksi şoförü yabancı uyruklu kadını durdurmak istedi. Yabancı uyruklu kadın valizini alıp gitmek isterken taksi şoförü de ücret talep etti. Yolcu, valizini alarak, gitti. Her iki tarafın da şikayetçi olmadığı öğrenildi.

ESENYURT'DA YOLDA KALAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ İLE YOLCU ARASINDA KAVGA

ESENYURT'DA YOLDA KALAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ İLE YOLCU ARASINDA KAVGA

ESENYURT'DA YOLDA KALAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ İLE YOLCU ARASINDA KAVGA

ESENYURT'DA YOLDA KALAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ İLE YOLCU ARASINDA KAVGA

ESENYURT'DA YOLDA KALAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ İLE YOLCU ARASINDA KAVGA

ESENYURT'DA YOLDA KALAN TAKSİNİN ŞOFÖRÜ İLE YOLCU ARASINDA KAVGA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Taksi, kavga, kar, Güncel, Haber

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