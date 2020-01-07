ESENYURT'TA YOLDA ÇÖKME
Veysel TİMDU / Esenyurt'ta yolda çökme meydana geldi.
07.01.2020 12:13 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:13
Veysel TİMDU/
Esenyurt'ta yolda çökme meydana geldi.Olay, saat 11.20 sıralarında Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı bir inşaat alanı yakınında meydana geldi. Çökme sonucu oluşan çukura müdahale için itfaiye ve zabıka ekibi sevkedildi, Sokak güvenlik önlemi alınarak trafiğe kapatıldı. Görüntü Dökümü------------------------Avmnin yanındaki çöken yol-Zabıta araçları-Alınan güvenlik önlemleri-Genel ve detay görüntüler
Kaynak: DHA