ESENYURT'TA YOLDA ÇÖKME
Haberler » Güncel » ESENYURT'TA YOLDA ÇÖKME - Haber

ESENYURT'TA YOLDA ÇÖKME

Veysel TİMDU / Esenyurt'ta yolda çökme meydana geldi.

07.01.2020 12:13 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:13
ESENYURT'TA YOLDA ÇÖKME

Veysel  TİMDU/

'ta yolda çökme meydana geldi.

Olay, saat 11.20 sıralarında Adile Naşit Bulvarı bir inşaat alanı yakınında meydana geldi. Çökme sonucu oluşan çukura müdahale için itfaiye ve zabıka ekibi sevkedildi, Sokak güvenlik önlemi alınarak trafiğe kapatıldı.  Görüntü Dökümü------------------------Avmnin yanındaki çöken yol-Zabıta araçları-Alınan güvenlik önlemleri-Genel ve detay görüntüler

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler