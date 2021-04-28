Son dakika haberi... ESENYURT'TA YOLCU OTOBÜSÜ 5 ARACA ÇARPTI O ANLAR KAMERADA
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Son dakika haberi... ESENYURT'TA YOLCU OTOBÜSÜ 5 ARACA ÇARPTI O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Biz içeride otururken bir baktık; koca otobüs biçiyorHaber-Kamera Erol DEĞİRMENCİ - Alper KORKMAZ- Ersan SAN İSTANBUL, (DHA)Esenyurt'ta, sürücüsünün yokuştan inerken durduramadığı yolcu otobüsü, 5 araca çarparak durabildi.

Biz içeride otururken bir baktık; koca otobüs biçiyor

Haber-Kamera Erol DEĞİRMENCİ - Alper KORKMAZ- Ersan SAN İSTANBUL, (DHA)

Esenyurt'ta, sürücüsünün yokuştan inerken durduramadığı yolcu otobüsü, 5 araca çarparak durabildi. Yaşanan korku dolu anlar ise çevredeki dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.50 sıralarında Örnek Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampadan aşağı doğru inen otobüsün sürücüsü, aracını durduramadı. Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarında park halinde bulunan 1 hafif ticari araç, 1 kamyonet, 1 otomobil ve kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptıktan sonra durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza ise çevredeki dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere kontrolden çıkan otobüsün araçlara çarptığı ve bir aracın kaldırıma çıktıktan sonra durabildiği anlar yansıdı.

KOCA OTOBÜS BİÇİYOR

Çevredeki bir nalburun çalışanlarından Özal Sürücü, 'Biz içeride otururken bir baktık; koca otobüs biçiyor. Darmadağın etti arabaları. Az daha bize de zarar veriyordu. Bir şey olmadı. 3-4 tane arabaya çarptı. Bir araba az daha buradaki erkek kuaförüne giriyordu. Allahtan bizim nalbura zarar vermedi. Çok şükür yaralı yok ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... ESENYURT'TA YOLCU OTOBÜSÜ 5 ARACA ÇARPTI O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi... ESENYURT'TA YOLCU OTOBÜSÜ 5 ARACA ÇARPTI O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi... ESENYURT'TA YOLCU OTOBÜSÜ 5 ARACA ÇARPTI O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi... ESENYURT'TA YOLCU OTOBÜSÜ 5 ARACA ÇARPTI O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi... ESENYURT'TA YOLCU OTOBÜSÜ 5 ARACA ÇARPTI O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi... ESENYURT'TA YOLCU OTOBÜSÜ 5 ARACA ÇARPTI O ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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