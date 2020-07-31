Esenyurt'ta yolcu minibüsü otomobile çarptı: 7 yaralı Esenyurt'ta yolcu minibüsü otomobile çarptı: 7 yaralı Kazanın ardından olay yerinden adeta can pazarı yaşandı Esenyurt'ta yolcu minibüsü, otomobile çarptı.

Esenyurt'ta yolcu minibüsü otomobile çarptı: 7 yaralı

Kazanın ardından olay yerinden adeta can pazarı yaşandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta yolcu minibüsü, otomobile çarptı. 7 kişinin yaralandığı kazada adeta can pazarı yaşandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere kaza Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta 34 M 5189 plakalı yolcu minibüsü 34 KF 772 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. Minibüste de 5 yolcu kaza sırasında yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA