Esenyurt'ta yolcu minibüsü otomobile çarptı: 7 yaralı
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Esenyurt'ta yolcu minibüsü otomobile çarptı: 7 yaralı

Esenyurt'ta yolcu minibüsü, otomobile çarptı.

Esenyurt'ta yolcu minibüsü otomobile çarptı: 7 yaralı
31.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:43

Esenyurt'ta yolcu minibüsü, otomobile çarptı. 7 kişinin yaralandığı kazada adeta can pazarı yaşandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta 34 M 5189 plakalı yolcu minibüsü 34 KF 772 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. Minibüste de 5 yolcu kaza sırasında yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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