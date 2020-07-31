ESENYURT'TA YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ESENYURT'TA YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Esenyurt'ta minibüsle otomobil çarpıştı: Çok sayıda kişi yaralandı-Yaralı babasının başında böyle feryat etti Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Veysel TİMDU / İSTANBUL, Esenyurt'ta bir yolcu minibüsü ile otomobilin karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

ESENYURT'TA YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
31.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:32

-Esenyurt'ta minibüsle otomobil çarpıştı: Çok sayıda kişi yaralandı

-Yaralı babasının başında böyle feryat etti 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Veysel TİMDU/ İSTANBUL,  

Esenyurt'ta bir yolcu minibüsü ile otomobilin karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.  Ailesiyle birlikte karşıya geçmeye çalışan bir baba da kaza da yaralanırken, küçük kızı yaralı babasının başında uzun süre gözyaşı döktü. 

Kaza öğle saatlerinde Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarının çalışmadığı kavşağa giren yolcu minibüsü diğer istikametten gelen otomobile çarptı. Minibüs içinde bulunan yolcular araç içinde savrularak kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobilde bulunan 4 kişi de yaralandı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan aileden de bir kişi de çarpışan araçlar nedeniyle yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

BABASININ BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ Ailesiyle yolun karşısına geçtiği sırada çarpışan araçların çarptığı baba da yaralanırken, küçük kızı yaralı babasının başında uzun süre gözyaşı döktü. Büyük korku yaşayan küçük kız "Baba Baba" diyerek feryat etti. 112 ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Toplamda 5 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik bir süre dururken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Görgü tanıkları trafik ışıklarının yaklaşık 2 saattir yanmadığını söyleyerek, minibüsün otomobile çarptığını ve yaralananların olduğunu söyledi. 

Görüntü dökümü--------------------Yaralılardan görüntü -Araçlardan görüntü-Baba diye feryat eden kız -Yaralıların araçtan çıkarılması-Trafik ışıklarından görüntü-Olay yerinden görüntü-Görgü tanıkları ile röportaj 

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum 3. Sayfa
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi Yaşam
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi Güncel
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı Güncel
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Magazin
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor Politika
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü
Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Yaşar Güler İlhan Cihaner Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Ivana Sert Kerem Bursin Nebahat Çehre
Spor İrfan Buz Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Bursa Bodrum Avrupa Yangın
Şu an buradasınız: ESENYURT'TA YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 13:37:18. #1.15#
title