Esenyurt'ta yol verme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

İSTANBUL - Esenyurt'ta yol verme iddiası yüzünden çıkan kavgada bir taksici yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Olay, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, taksici ile hususi araç sürücüsü yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma birkaç yüz metre devam ettikten sonra ikiliden hususi aracın sürücüsü E.G. araçtan inerek yanındaki silah ile 3 el ateş ederek ticari taksi sürücüsü Y.T.'yi yaraladı. Yaralanan Y.T. yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Y.T.'nin tedavisi devam ederken, kaçan E.G. ise olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından kimliği tespit edilerek kısa sürede gözaltına alındı.

Kaynak: İHA