Esenyurt'ta yol tartışmasında cip sürücüsüne sopalarla dayak kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Esenyurt'ta yol tartışmasında cip sürücüsüne sopalarla dayak kamerada

17.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:59
Esenyurt'ta yol tartışmasında cip sürücüsüne sopalarla dayak kamerada

ESENYURT'ta bir grup, yol verme yüzünden tartıştıkları cip sürücüsünü sopalarla dövdü.

ESENYURT'ta bir grup, yol verme yüzünden tartıştıkları cip sürücüsünü sopalarla dövdü. Dayak anları çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Şubat Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cip ile sokağa gelen bir kişi ile çevredeki vatandaşlar arasında yol verme tartışması yaşandı. Sözlü başlayan tartışmada, bağrışmaların ardından kavga çıktı. Cip sürücüsü, aracından inerek tartıştığı kişiyi yumruklamaya başladı. Arkadaşının yumruklandığını gören çevredekiler eline aldıkları sopalarla cip sürücüsünü dövdü. Kavganın büyümesi üzerine vatandaşlar, olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Gelen polisler, tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine 3 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

KAVGA ANLARI KAMERADAYaşanan kavga ve sopalarla dayak anları çevredeki bir dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun ellerindeki sopalarla cip sürücüsüne vurdukları görülüyor.


- İstanbul
Esenyurt'ta yol tartışmasında cip sürücüsüne sopalarla dayak kamerada
Esenyurt'ta yol tartışmasında cip sürücüsüne sopalarla dayak kamerada
Esenyurt'ta yol tartışmasında cip sürücüsüne sopalarla dayak kamerada
Esenyurt'ta yol tartışmasında cip sürücüsüne sopalarla dayak kamerada
Esenyurt'ta yol tartışmasında cip sürücüsüne sopalarla dayak kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Burak Deniz Emina Jahovic Meryem Uzerli
Spor Ali Koç Deniz Türüç Necip Uysal Nihat Özdemir Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Terör Beşiktaş Şampiyonlar Ligi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta yol tartışmasında cip sürücüsüne sopalarla dayak kamerada - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 10:59:04. #1.16#
title