Esenyurt'ta yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı
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Esenyurt'ta yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı

Esenyurt'ta inşaat alanı kenarında bulunan bir yolda çökme meydana geldi.

07.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:02
Esenyurt'ta yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı

'ta inşaat alanı kenarında bulunan bir yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle cadde trafiğe kapanırken, yaklaşık 10 metrelik bir çukur oluştu.


Olay, Adile Naşit Bulvarı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaatın istinat duvarı kenarında bulunan yolda yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Olay, vatandaşlar tarafından belediye yetkililerine bildirildi. Çökme nedeniyle caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı. Yolda oluşan yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukur vatandaşları korkuttu. Çöken alanın çevresinde ekipler önlem aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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