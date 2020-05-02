Esenyurt'ta yol çöktü
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Esenyurt'ta yol çöktü

Esenyurt'ta yol çöktü
02.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:21

- Esenyurt'ta yol çöktü Esenyurt'ta yol çöktü.

- Esenyurt'ta yol çöktü

İSTANBUL - Esenyurt'ta yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluşurken, içerisine su dolduğu görüldü.

Zabıta ekipleri göçüğün etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Olay, Esenyurt'ta Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2293 sokakta yol çöktü. Zabıta ekipleri göçük etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi alıp yolu trafiğe kapattı. Çökme ile birlikte yolda derin çukur oluştu. Oluşan çukurda su birikintileri oluştuğu görüldü. Şans eseri kimsenin geçmediği çökme sonrası ekipler çalışma başlattı.

Esenyurt'ta yol çöktü

Kaynak: İHA

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