Esenyurt'ta yoğunlaştırılmış dinamik denetimler sürüyor
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Esenyurt'ta yoğunlaştırılmış dinamik denetimler sürüyor

17.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:14
Esenyurt'ta yoğunlaştırılmış dinamik denetimler sürüyor

Esenyurt'ta korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Esenyurt Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından işletmelerde HES kodu ve iş yerlerine girişte ateş ölçülüp ölçülmediği denetlendi.

Esenyurt'ta korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Esenyurt Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından işletmelerde HES kodu ve iş yerlerine girişte ateş ölçülüp ölçülmediği denetlendi. Bir esnafın hiçbir önlem almadan iş yerine müşteri aldığını gören Kaymakam Vural Karagül, işletmeye cezai işlem uygulanmasına karar verdi.

Esenyurt Kaymakamlığı, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Esenyurt genelinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Denetime Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş ve çok sayıda polis katıldı. Denetimlerde özellikle iş yerlerinde maske, temizlik ve mesafe kurallarına ve HES kodu sorulup sorulmadığına bakıldı.

Ateş ölçer kutuda çıktı

Denetimler sırasında birçok iş yerini ziyaret eden Kaymakam Karagül ve İlçe Emniyet Müdürü Tepebaş, esnaflar ile konuşarak tedbirleri hatırlattı. Yabancı bir kişinin işlettiği restorana giren ekipler, HES kodunun sorulmaması ve ateş ölçer ile vatandaşların ateşinin ölçülmemesini işletme sahibine sordu. Yapılan denetimde ateş ölçerin kutuda olduğu görülürken, HES kodu uygulamasının da olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine işletme sahibine Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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