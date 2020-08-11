Esenyurt'ta yine aynı manzara: Minibüste 40 kişi
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Esenyurt'ta yine aynı manzara: Minibüste 40 kişi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile Türkiye genelinde yapılan Koronavirüs denetimleri sırasında Esenyurt'ta yine benzer görüntüler ortaya çıktı.

Esenyurt'ta yine aynı manzara: Minibüste 40 kişi
11.08.2020 09:17 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:40
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile Türkiye genelinde yapılan Koronavirüs denetimleri sırasında Esenyurt'ta yine benzer görüntüler ortaya çıktı. Esenyurt'ta durdurulan bir minibüsten 26'sı ayakta 40 kişi çıktı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri bu sabah erken saatlerde üç ayrı noktada denetim yaptı. Ekipler 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bir minibüsü durdururken 14 koltuklu araç içerisinde 26 yolcunun ayakta yolculuk ettiğini belirledi. Araç sürücüsü, işe gitmek için bekleyenleri almaktan başka çare bulamadığını öne sürerken ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 900 TL para cezası kesti. Ayaktaki yolcular çaresiz kalırken, bir kadın yolcu "Fabrikadaki işime gidiyordum. Minibüs şoförü paramı da iade etmedi. Cebimde para da kalmadı. Şimdi ne yapacağım" diye yakındı.

Durdurulan bir başka minibüs içinde de 10 yolcunun ayakta yolculuk ettiği belirlenirken, araç sürücüsü, kendisi ile röportaj yapmak isteyen gazetecilere bağırarak hakaret etti.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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