ESENYURT'TA YİNE AYNI MANZARA; 36 YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSÇÜYE CEZA ESENYURT'ta koronavirüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

ESENYURT'ta koronavirüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı. 36 yolcu taşıyan minibüs şoförüne ceza kesildi

Esenyurt'ta gün boyu çeşitli yerlerde sürdürülecek denetimler trafikte başladı. Bu sabah erken saatlerde ilçenin farklı noktalarında oluşturulan denetim noktalarında toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak sosyal mesafe ve maske kuralına uyulup uyulmadığı denetlendi. Belirlenenden fazla yolcu alan araç sürücülerine cezai işlem uygulanırken, ayaktaki fazla yolcular araçlardan indirildi. Esenyurt'ta durdurulan bir minibüste belirlenenden fazla yolcu taşındığı tespit edildi. 12 olması gereken yolcu sayısının 36 olması nedeniyle minibüs şoförüne ceza kesildi.

Kaynak: DHA