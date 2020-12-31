Son dakika haber... Esenyurt'ta yılbaşına saatler kala sahte alkol imalathanesine baskın
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Son dakika haber... Esenyurt'ta yılbaşına saatler kala sahte alkol imalathanesine baskın

31.12.2020 19:48 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:58
Son dakika haber... Esenyurt'ta yılbaşına saatler kala sahte alkol imalathanesine baskın

Edinilen son dakika haberine göre Esenyurt'ta yılbaşına saatler kala sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan bir daireye operasyon düzenlendi.

Esenyurt'ta yılbaşına saatler kala sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan bir daireye operasyon düzenlendi.  Operasyonda çok sayıda satışa hazır sahte alkol ile uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı. Üretilen sahte alkollerin dairenin altında bulunan tekel bayinde satıldığı öğrenildi.

Esenyurt'ta yılbaşına saatler kala bir dairede sahte alkol üretildiği öğrenildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda evin içerisinde satışa hazır halde ve litrelerce doldurmayı bekleyen sahte alkol ele geçirildi. Evdeki aramada uyuşturucu madde ve kaçak sigara da ele geçirildi. Yapılan çalışmaların ardından sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan ev zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Operasyonda bir kişi de gözaltına alındı.

SAHTE ALKOLÜN DAİRENİN ALTINDAKİ TEKELDE SATILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçak imalathanenin altında bulunan tekel bayisinde, üretilen sahte alkollerin şişelenerek satıldığı tespit edildi. Olay hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

- İstanbul
Son dakika haber... Esenyurt'ta yılbaşına saatler kala sahte alkol imalathanesine baskın
Son dakika haber... Esenyurt'ta yılbaşına saatler kala sahte alkol imalathanesine baskın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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