Esenyurt'ta yeraltı kablolarında yanma
Haberler » Güncel » Esenyurt'ta yeraltı kablolarında yanma - Haber

Esenyurt'ta yeraltı kablolarında yanma

Esenyurt'ta yeraltı kablolarında kısa devre ve yanma meydana geldi.

04.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:51
Esenyurt'ta yeraltı kablolarında yanma

'ta yeraltı kablolarında kısa devre ve yanma meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Abanoz Sokağı'ndaki yeraltı kabloları henüz belirlenemeyen nedenle kısa devre yaparak yandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis sokağa güvenlik şeridi çekerken BEDAŞ görevlileri bölgedeki elektriği kesti.

Arızanın giderilmesinin ardından sokağa yeniden enerji verileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Esenyurt'ta yeraltı kablolarında yanma
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler