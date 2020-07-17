Esenyurt'ta yaya geçidi olmayan yolda kaza! Anne ve kucağındaki bebeğe otomobil çarptı
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Esenyurt'ta yaya geçidi olmayan yolda kaza! Anne ve kucağındaki bebeğe otomobil çarptı

İstanbul'da yaya geçidi olmayan yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve bebeğine araba çarptı. Kazanın şiddetiyle bebek metrelerce sürüklendi. Yaya geçidi olmayan yollarda yaşanan kazaların ardı arkası kesilmiyor.

Esenyurt'ta yaya geçidi olmayan yolda kaza! Anne ve kucağındaki bebeğe otomobil çarptı
17.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:47

İstanbul Esenyurt'ta yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmeyen çalışan anne ve 1 yaşındaki bebeğine otomobil çarptı. Talihsiz bebeğin metrelerce ileriye savrulduğu kaza anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt'ta yaya geçidi olmayan noktadan karşıya geçmeye çalışan anne ve kucağındaki 1 yaşındaki bebeğine otomobil çarptı. Bebek çarpmanın etkisiyle annesinin kucağından metrelerce ileriye savrulurken, kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne Sevda Ağraz kucağındaki 1 yaşındaki bebeği Alaaddin Ağraz ile birlikte yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 41 ACA 053 plakalı otomobiliyle ilerleyen sürücü İ.K. anneye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bebek annenin kucağından metrelerce uzağa fırlayarak yola düştü.

BELEDİYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Kazayı gören Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri yaralı anne ve çocuğuna ilk müdahaleyi yaptı. Durum sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Yaralı bebek ise bir vatandaşın aracıyla hastaneye kaldırıldı. Anne Ağraz ise olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye götürüldü.

VATANDAŞLAR OLAYI ANLATTI

Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Anne ve bebeğin vücudunda çeşitli kırıklar olduğu ve tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Yaşanan olayı anlatan bir vatandaş, "Geldiğimde kadın yerde yatıyordu. Sağlıkçı arkadaşlar geldi müdahale etti. Yerde baygın şekilde yatıyordu. Bebeğini götürmüşler" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde anne ve bebeğine araç çarpıyor. Annesinin kucağındaki 1 yaşındaki bebek ise savrularak yola düşüyor. Çevredekiler anne ve bebeğin yardımına koşuyor.

Kaynak: DHA

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