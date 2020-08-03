Esenyurt'ta yaşanan kaza anı halk otobüsü kamerasında 100 Karayolu'nda motosiklette bulunan iki kişi, otomobilin çarpması sonucu yola savruldu.

ESENYURT D-100 Karayolu'nda motosiklette bulunan iki kişi, otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Özel Halk Otobüsü şoförü yola savrulan iki kişiyi ezmemek için refüje çıktı. Kaza anı otobüsün araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Yan yolda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 MM 6200 plakalı otomobil, yan yola katıldığı sırada 27 C 6209 plakalı motosiklete yandan çarptı. Motosikletin üzerinde bulunan iki kişi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Bu sırada motosikletin arkasında seyir halinde olan Özel Halk Otobüsünün sürücüsü Mehmet Dede yere savrulan iki kişiyi ezmemek için direksiyonu kırdı. Özel Halk Otobüsü refüje çıkıp aydınlatma direğine vurarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklette bulunan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI ARAÇ İÇİ KAMERASINDAYaşanan kaza anı Özel Halk Otobüsünün içinde bulunan kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yola çıkarken motosiklete çarptığı iki kişinin de yola savrulduğu görülüyor. Otobüsün sürücüsü yola savrulan kişileri ezmemek için refüje çıkıyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA