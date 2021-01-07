Son dakika: Esenyurt'ta yasağa rağmen açık internet kafeye polis baskını

Son dakika haberler... KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında kapalı olması gereken Esenyurt'taki internet kafeye polis tarafından düzenlenen baskında oyun oynayan 12 kişi ile işletmeciye 37 bin 800 lira ceza kesildi.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında kapalı olması gereken Esenyurt 'taki internet kafeye polis tarafından düzenlenen baskında oyun oynayan 12 kişi ile işletmeciye 37 bin 800 lira ceza kesildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, genelge ile kapatılan internet kafelere yönelik denetimlerini arttırdı. Ekipler, Doğan Araslı Bulvarı'nda önceki gece bir internet kafenin yasağa rağmen açık olduğunu belirleyince buraya baskın düzenledi. Ekipler, içeride bulunan 12 kişi ile ruhsatsız olduğu belirlenen internet kafenin sahibine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 37 bin 800 lira idari para cezası kesti. Esenyurt Belediyesi ekipleri de internet kafeyi mühürledi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı