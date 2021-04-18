Esenyurt'ta yaralı kedinin vurulduğu ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esenyurt'ta yaralı kedinin vurulduğu ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta yürümekte zorlandığı için tedavi altına alınan kedinin silahla vurulduğu ortaya çıktı.

Esenyurt'ta yürümekte zorlandığı için tedavi altına alınan kedinin silahla vurulduğu ortaya çıktı. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hemen ameliyata aldığı kedi başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Esenyurt'ta bir hayvansever, 21 Mart'ta Turgut Özal Mahallesi 29. Sokak'ta bir kediyi ağır yaralı ve yürümekte zorlanırken görünce ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı kediye ilk müdahaleyi burada yaptı. Ardından yaralı kedi, Veteriner İşleri Müdürlüğü Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Yapılan detaylı incelemelerin ardından röntgen çeken ekipler, büyük bir şok yaşadı. Sinir bölgesine kurşun isabet ettiği görülen kedi hemen ameliyata alındı. Veterinerlerin yaptığı başarılı ameliyatla kurşun kedinin vücudundan çıkarıldı. Kedinin vücudundan çıkarılan kurşun hayrete düşürürken, kurşunun acısıyla bitkin düşen kedi de ameliyatla birlikte rahatladı. Tedavi sürecinde geçirdiği ameliyatların ardından gerekli rutin kontrolleri de yapılan kedinin sağlığına kavuştuğu öğrenildi. - İSTANBUL

Esenyurt'ta yaralı kedinin vurulduğu ortaya çıktı
Esenyurt'ta yaralı kedinin vurulduğu ortaya çıktı
Esenyurt'ta yaralı kedinin vurulduğu ortaya çıktı
Esenyurt'ta yaralı kedinin vurulduğu ortaya çıktı
Esenyurt'ta yaralı kedinin vurulduğu ortaya çıktı
Esenyurt'ta yaralı kedinin vurulduğu ortaya çıktı
Esenyurt'ta yaralı kedinin vurulduğu ortaya çıktı
Esenyurt'ta yaralı kedinin vurulduğu ortaya çıktı
Esenyurt'ta yaralı kedinin vurulduğu ortaya çıktı
Esenyurt'ta yaralı kedinin vurulduğu ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Nikos Dendias Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Hande Erçel Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Gökhan Gönül Yılmaz Vural Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta yaralı kedinin vurulduğu ortaya çıktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 10:42:18. #1.14#

title