Esenyurt'ta yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
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Esenyurt'ta yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

10.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:46
Esenyurt'ta yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

'ta bir binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi 9. Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan dolayı binada mahsur kalan 5 kişi, itfaiye personeli tarafından kurtarılarak 3'ü sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bodrum katında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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