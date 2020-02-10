Esenyurt'ta yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.
Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi 9. Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan dolayı binada mahsur kalan 5 kişi, itfaiye personeli tarafından kurtarılarak 3'ü sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bodrum katında hasar oluştu.