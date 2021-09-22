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Esenyurt'ta yangın tatbikatı

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Esenyurt'ta yangın tatbikatı

Esenyurt Belediyesinin 'Yangın Kurtarma' servisinde görevli personeller, İBB İtfaiyesi'nden yangına karşı teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

ESENYURT (İHA) - Esenyurt Belediyesinin ' Yangın Kurtarma' servisinde görevli personeller, İBB İtfaiyesi'nden yangına karşı teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Ekipler, Zabıta Müdürlüğünün bahçesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı ile eğitimlerini tamamladı.

Esenyurt Belediyesinin afetlere karşı hazırlıkları devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un talimatıyla, 'Mahalle Afet Gönüllüleri' projesi başlamıştı. Esenyurt'ta meydana gelebilecek tüm doğal afetlere karşı hazırlıklarına devam Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki Sivil Savunma Amirliği, Yangın Kurtarma servisinde görevli personeller, olası yangınlara karşı eğitimler aldı. Ekipler, İtfaiye Daire Başkanlığı eğitmenleri tarafından verilen üç günlük teorik ve uygulamalı eğitimlerini tamamladı.

Eğitimlerin birinci ve ikinci günleri teorik, üçüncü günü ise uygulamalı yapıldığını aktaran Sivil Savunma Amirliği Personeli Özgür Subaşı, eğitimlerin ardından yangın servisinde görevli olan personellerin yangına karşı daha bilinçli ve profesyonel yaklaşacaklarını ifade etti. Subaşı, "Bu eğitimlerde; olası bir yangında doğru müdahale tarzları nelerdir, yangına karşı ne tedbirler alınır, yangın meydana geldiği zaman nasıl müdahale edilir Bu konularda eğitim verildi. Üçüncü gün de uygulamalı bir eğitim yapıldı. Uygulamalı eğitimde de yangına nasıl yaklaşılacağı; hangi açıdan, doğru duruş nasıldır, bunlar anlatıldı. Uygulamalı eğitim de tamamlandıktan sonra tamamlanmış oldu. Ben inanıyorum ki eğitim alan personelimiz yangınlara daha bilinçli ve profesyonel olarak yaklaşacak" diye konuştu.

İBB İstanbul İtfaiyesi Eğitim Merkezi'nde görevli Serkan Duman, Bu tarz eğitimleri düzenlerken amaçlarının; vatandaşları, olası bir yangın ile karşı karşıya kaldıklarında ilk müdahaleyi yapabilecekleri seviye getirmek olduğunu söyledi. Duman, "Burada Esenyurt Belediyesi personeli ile üç günlük bir eğitimimiz oldu. İlk gün yangın bilgisi ile başladık, ardından LPG ve doğal gaz bilgisi, yangın yerinde karşılaşabilecek tehlikeler konusunu işledik. İkinci gün söndürme maddeleri, güvenlik önlemleri ve organizasyonlarla ilgili eğitimler verildi. Üçüncü gün ise hocalarımızla beraber tatbikat ile eğitimimizi sonlandırıp elimizden gelen bilgiyi aktardık. İnşallah hiçbir zaman böyle olaylarla karşılaşmazlar ama karşılaşırlarsa da nasıl hareket etmeleri gerektiğinin bilgisini verdik" dedi. - İSTANBUL

Esenyurt'ta yangın tatbikatı

Esenyurt'ta yangın tatbikatı

Esenyurt'ta yangın tatbikatı

Esenyurt'ta yangın tatbikatı

Esenyurt'ta yangın tatbikatı

Esenyurt'ta yangın tatbikatı

Esenyurt'ta yangın tatbikatı

Esenyurt'ta yangın tatbikatı

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