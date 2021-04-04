ESENYURT'TA YANGIN PANİĞİ; MAHSUR KALAN 7 KİŞİ KURTARILDI

Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında çıkan yangın sonrası dumanlar tüm apartmanı kapladı.

Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında çıkan yangın sonrası dumanlar tüm apartmanı kapladı. Apartmanın girişindeki yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri merdiven aracıyla üst katlarda mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı. Dumanlardan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, 5 kişi ise ayakta tedavi edildi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Çağlar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında çıktı. İddiaya göre, yabacı uyruklu bir ailenin yaşadığı bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında yükselen dumanlar bir anda tüm binayı sardı. Apartmanın girişinin yoğun duman olması nedeniyle üst katlardakiler mahsur kaldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan kadın ve çocukların da içinde olduğu 7 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 7 kişiden 2'si kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, 5 kişi ise ayakta tedavi edildi.

GELİNİP VE OĞLUM HASTANEYE KALDIRILDI

Apartmanı dumanların sarması sonrası balkona çıktıklarını ve itfaiye ekipleri tarafından aşağı indirip kurtulduğunu söyleyen İlhan Tosun, Dumanlardan kurtulmak için balkona çıktık itfaiye geldi bizi kurtardı. Benim bir gelinim ve oğlum dumandan dolayı hastaneye kaldırıldı durumları iyi. Bizde bir şey yok dedi.

Öte yandan, yangın nedeniyle sokağa dökülen kişileri polis ekipleri sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle dağıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı