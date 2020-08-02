Esenyurt'ta yangın paniği: 4 kişi kurtarıldı
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Esenyurt'ta yangın paniği: 4 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta 4 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede bayram günü çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Esenyurt'ta yangın paniği: 4 kişi kurtarıldı
02.08.2020 11:28 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:01

Esenyurt'ta 4 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede bayram günü çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Yangının ardından sinir krizi geçiren ev sahibi kadın, görevliler ve vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek tedavi amaçlı ambulansa konuldu.

Olay, Gazi Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 4'üncü katındaki dairede saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının dumanını gören vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yangının çıktığı evde bulunan vatandaşlar çevredekilerin yardımıyla apartmandan dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumanlardan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale etti. Dumanların arasından çıkan ev sahibi kadın ise sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar ve görevlilerin kadını sakinleştirmek için uzun süre uğraştığı görüldü.

"Bir şey patladı son anda"

Olayı gören bir vatandaş yaşananları anlatarak, "Dumanlar çıkıyordu komşunun birisi bağırdı ben haber verdim. Son dakikada bir şey de patladı galiba" dedi.

Bir diğer vatandaş ise, "Dairede yangın olduğunu gördüm. Bir arkadaş da atlamaya çalıştı camdan atlayamadı. Sonra itfaiye ekipleri geldi müdahale etmeye başladı" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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