ESENYURT'TA YANGIN: ANNEANNE İLE TORUNU ÖLDÜ (3) ESENYURT'ta bir binada çıkan yangında anneanne ile 8 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

İstanbul DHA - ESENYURT'ta bir binada çıkan yangında anneanne ile 8 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

Esenyurt'taki yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 4 katlı binanın giriş katından yükselen alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken bodrum kattaki anneanne ile 8 yaşındaki torununun dumandan etkilenerek öldüğünü belirledi. Cesetler incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olay yerinde polis ve itfaiyenin çalışması sürüyor,

Kaynak: DHA