Esenyurt'ta yangın 5 saat sonunda kontrol altına alındı
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Esenyurt'ta yangın 5 saat sonunda kontrol altına alındı

Esenyurt'ta yangın 5 saat sonunda kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta bir lojistik firmasına ait depo da çıkan yangın 5 saat sonunda kontrol altına alındı.

Esenyurt'ta bir lojistik firmasına ait depo da çıkan yangın 5 saat sonunda kontrol altına alındı. Adeta harabeye dönen fabrika drone ile havadan da görüntülendi.

Akşemsettin Mahallesi'nde saat 12.15 sıralarında bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıkmıştı. Çıkan yangına kent genelinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının dumanları kilometrece öteden de görülmüştü. İtfaiye ekiplerinin 5 saattir müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangın çıkan deponun son durumu ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, deponun harabeye döndüğü görüldü. - İSTANBUL

Esenyurt'ta yangın 5 saat sonunda kontrol altına alındı
Esenyurt'ta yangın 5 saat sonunda kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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