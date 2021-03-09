Esenyurt'ta yakıt tankeri yan döndü
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Esenyurt'ta yakıt tankeri yan döndü

09.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:33

- Esenyurt'ta yakıt tankeri yan döndü Esenyurt'ta yakıt tankeri bilinmeyen bir nedenle yan döndü.

- Esenyurt'ta yakıt tankeri yan döndü

İSTANBUL - Esenyurt'ta yakıt tankeri bilinmeyen bir nedenle yan döndü. Sürücü yaralanırken, kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay, Esenyurt, Esenkent'te bir yakıt tankeri, bilinmeyen bir nedenle yan döndü. Yan dönen tanker trafiği kilitledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü yaralanırken, bölge de kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Esenyurt'ta yakıt tankeri yan döndü
Esenyurt'ta yakıt tankeri yan döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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