ESENYURT'TA YAKALANAN HIRSIZ İŞ YERİ SAHİBİNİN KAFASINA TABAK ATTI - Haberler
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ESENYURT'TA YAKALANAN HIRSIZ İŞ YERİ SAHİBİNİN KAFASINA TABAK ATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ESENYURT'TA YAKALANAN HIRSIZ İŞ YERİ SAHİBİNİN KAFASINA TABAK ATTI

ESENYURT'ta hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi, züccaciye dükkanı sahibi Maruf Gözel'e yakalanınca tabak fırlatıp kaçtı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi, züccaciye dükkanı sahibi Maruf Gözel'e yakalanınca tabak fırlatıp kaçtı. Tabağın kafasına isabet etmesi üzerine Gözel yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde bulunan bir züccaciye dükkanında yaşandı. Bir kişinin hırsızlık yaptığından şüphelenen çalışanlar, durumu iş yeri sahibi Maruf Gözel'e söyledi. 55 yaşındaki Gözel'in adamın çantasını kontrol etmek istemesi üzerine ikili arasında tartışma başladı. Gözel'in 'polis çağıracağım' demesi üzerine şüpheli, tezgahta bulunan cam tabağı fırlattı. Tabağın Gözel'in kafasına isabet etmesinin ardından, şüpheli kişi koşarak kaçtı. Çalışanlar yetişmeye çalışsa da saldırgan gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Maruf Gözel hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralanan adamın oğlu Bülent Gözel, "Hırsızlık yapıyor. Malzemeleri çalmaya çalışıyor. Babam dışarıda temizlik yapıyor. Kardeşlerimin babama söylemesi üzerine kapının önüne çıkıyor. Malı vermemek için camı kafasına fırlatıp, gidiyor. Babamın kafasında 5 - 10 tane dikiş var. Psikolojimiz bozuldu. Yakalanmasını bekliyoruz" dedi.

ESENYURT'TA YAKALANAN HIRSIZ İŞ YERİ SAHİBİNİN KAFASINA TABAK ATTI

ESENYURT'TA YAKALANAN HIRSIZ İŞ YERİ SAHİBİNİN KAFASINA TABAK ATTI

ESENYURT'TA YAKALANAN HIRSIZ İŞ YERİ SAHİBİNİN KAFASINA TABAK ATTI

ESENYURT'TA YAKALANAN HIRSIZ İŞ YERİ SAHİBİNİN KAFASINA TABAK ATTI

ESENYURT'TA YAKALANAN HIRSIZ İŞ YERİ SAHİBİNİN KAFASINA TABAK ATTI

ESENYURT'TA YAKALANAN HIRSIZ İŞ YERİ SAHİBİNİN KAFASINA TABAK ATTI

ESENYURT'TA YAKALANAN HIRSIZ İŞ YERİ SAHİBİNİN KAFASINA TABAK ATTI

ESENYURT'TA YAKALANAN HIRSIZ İŞ YERİ SAHİBİNİN KAFASINA TABAK ATTI

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