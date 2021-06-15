Esenyurt'ta yağış sonrası bir restoran mutfağını su bastı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esenyurt'ta yağış sonrası bir restoran mutfağını su bastı

Esenyurt'ta yağış sonrası bir restoran mutfağını su bastı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kent genelinde bir anda etkili olan sağanak yağış sonrasında Esenyurt'ta bir restoranı su bastı.

Kent genelinde bir anda etkili olan sağanak yağış sonrasında Esenyurt'ta bir restoranı su bastı. Yaşanan baskında restoran mutfağı kullanılamaz hale geldi. Restoranın bulunduğu cadde de suların yokuş aşağıya hızla gelme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yetkililer tarafından yapılan son uyarıların ardından saat 10.00 sıralarında şiddetli yağmur etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle kent genelinde birçok alt geçit ve işletmede su baskını yaşandı. Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde de yokuş aşağıya olan Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bir restoranın içine sular doldu. Restoranının mutfak kısmını basan yaklaşık 30 santimlik su nedeniyle mutfak kullanılamaz hale geldi. İşletme sahibi yaşananları anlatarak, "Yağmur geldi aniden. Lokantaya geliyordum elemanım aradı. Su bastı diye. Geldim baktım her yeri su basmış. Yukarıdan aşağıya su gelmiş. Tüm her şey kullanılamaz hale geldi. Ne yapacağım bilmiyorum" dedi.

SULARIN GELİŞ ANI KAMERADA

Öte yandan, restoranın bulunduğu cadde üzerinde suların yokuş aşağıya yoldan hızla geliş anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(Murat Delice - Yaşar Çağlar Şahin - Erdal Can İçelli/İHA)

Esenyurt'ta yağış sonrası bir restoran mutfağını su bastı
Esenyurt'ta yağış sonrası bir restoran mutfağını su bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Funda Eryiğit Burak Yamantürk
Spor Diego Fatih Terim Roland Garros Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esenyurt'ta yağış sonrası bir restoran mutfağını su bastı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 12:57:02. #1.14#

title