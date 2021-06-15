Esenyurt'ta yağış sonrası bir restoran mutfağını su bastı

Kent genelinde bir anda etkili olan sağanak yağış sonrasında Esenyurt'ta bir restoranı su bastı.

Kent genelinde bir anda etkili olan sağanak yağış sonrasında Esenyurt'ta bir restoranı su bastı. Yaşanan baskında restoran mutfağı kullanılamaz hale geldi. Restoranın bulunduğu cadde de suların yokuş aşağıya hızla gelme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yetkililer tarafından yapılan son uyarıların ardından saat 10.00 sıralarında şiddetli yağmur etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle kent genelinde birçok alt geçit ve işletmede su baskını yaşandı. Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde de yokuş aşağıya olan Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bir restoranın içine sular doldu. Restoranının mutfak kısmını basan yaklaşık 30 santimlik su nedeniyle mutfak kullanılamaz hale geldi. İşletme sahibi yaşananları anlatarak, "Yağmur geldi aniden. Lokantaya geliyordum elemanım aradı. Su bastı diye. Geldim baktım her yeri su basmış. Yukarıdan aşağıya su gelmiş. Tüm her şey kullanılamaz hale geldi. Ne yapacağım bilmiyorum" dedi.

SULARIN GELİŞ ANI KAMERADA

Öte yandan, restoranın bulunduğu cadde üzerinde suların yokuş aşağıya yoldan hızla geliş anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(Murat Delice - Yaşar Çağlar Şahin - Erdal Can İçelli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı