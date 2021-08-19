Esenyurt'ta yabancı uyruklulara yönelik denetim

ESENYURT'ta polis ekipleri yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yaptı.

ESENYURT 'ta polis ekipleri yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde ikamet izni bulunmayan yabancı uyruklu kişiler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yabancı uyruklulara yönelik denetim yaptı. Polis ekipleri tarafından durdurulan yabancı uyruklu kişilerin, Türkiye'de yaşamak için gereken belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde ikamet izni bulunmayan ve yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 100 kişi, otobüslere bindirilerek sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı