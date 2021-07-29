Esenyurt'ta yabancı uyruklulara yönelik denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esenyurt'ta yabancı uyruklulara yönelik denetim

Esenyurt'ta yabancı uyruklulara yönelik denetim
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, yapılan denetimlerde ikamet izni olmayan yabancı uyruklu 300 kişi İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Esenyurt'ta, yapılan denetimlerde ikamet izni olmayan yabancı uyruklu 300 kişi İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin merkezi noktalarında yabancı uyruklulara yönelik denetim yaptı. Pazartesi günü başlayan denetimlerde, yabancı uyruklu kişilerin İstanbul'da yaşamaları için gereken belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde evrakları olmayan ve ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 300 kişi, bindirildikleri otobüslerle İl Göç İdaresi'ne gönderildi. 

 


- İstanbul
Esenyurt'ta yabancı uyruklulara yönelik denetim
Esenyurt'ta yabancı uyruklulara yönelik denetim
Esenyurt'ta yabancı uyruklulara yönelik denetim
Esenyurt'ta yabancı uyruklulara yönelik denetim
Esenyurt'ta yabancı uyruklulara yönelik denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
MERSİN AYDINCIK'TAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE
MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGINDA 2'NCİ GÜN; BİR MAHALLE DAHA BOŞALTILDI
MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGINDA 2'NCİ GÜN; BİR MAHALLE DAHA BOŞALTILDI
ByLock'un tutuklanan lisans sahibi David Keynes'in iddianamesindeki çarpıcı detaylar ortaya çıktı
ByLock'un tutuklanan lisans sahibi David Keynes'in iddianamesindeki çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Reynmen Sezen Aksu Derya Uluğ
Spor Ali Koç Can Bartu Rıza Çalımbay Roger Schmidt Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esenyurt'ta yabancı uyruklulara yönelik denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 09:24:08. #1.15#

title