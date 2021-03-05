Son dakika haber: Esenyurt'ta yabancı uyruklu şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada
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Son dakika haber: Esenyurt'ta yabancı uyruklu şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada

05.03.2021 09:38 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:49
Son dakika haber: Esenyurt'ta yabancı uyruklu şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada

Son dakika gündem haberi: ESENYURT'ta, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik denetim yapıldı.

ESENYURT'ta, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik denetim yapıldı. Polisi görünce kaçan şüpheli ile ekipler arasında kısa bir kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından yakalanan kişinin üzerinden bıçak çıkarken, üzerinde kimlik belgesi olmadığı öğrenildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipler, ilçe genelinde yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, yabancı uyruklu ve şüpheli hareketlerde bulunan kişiler tek tek durdurularak üst aramaları yapıldı. Kimlikleri yanında bulunmayan yabancı uyruklu vatandaşlar, hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi'ne götürüldü.

POLİS İLE KİMLİKSİZ ŞÜPHELİ ARASINDA KOVALAMACA YAŞANDIPolisler yaptıkları denetimde, şüpheli hareketlerde bulunan bir yabancı uyruklu kişiyi durdurmak istedi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan şüpheli ile ekipler arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından yabancı uyruklu kişi, bir apartman girişinde yakalandı. Şüphelinin üst aramasında pantolonundan bıçak çıktı. Üzerinden kimlik belgesi çıkmayan şüpheli gözaltına alındı. 


Son dakika haber: Esenyurt'ta yabancı uyruklu şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada
Son dakika haber: Esenyurt'ta yabancı uyruklu şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada
Son dakika haber: Esenyurt'ta yabancı uyruklu şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada
Son dakika haber: Esenyurt'ta yabancı uyruklu şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada
Son dakika haber: Esenyurt'ta yabancı uyruklu şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada
Son dakika haber: Esenyurt'ta yabancı uyruklu şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada
Son dakika haber: Esenyurt'ta yabancı uyruklu şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada
Son dakika haber: Esenyurt'ta yabancı uyruklu şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada
Son dakika haber: Esenyurt'ta yabancı uyruklu şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada
Son dakika haber: Esenyurt'ta yabancı uyruklu şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada
Son dakika haber: Esenyurt'ta yabancı uyruklu şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada
Son dakika haber: Esenyurt'ta yabancı uyruklu şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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