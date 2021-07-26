Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahsın taksi ücreti vermeme oyunu kamerada
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Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahsın taksi ücreti vermeme oyunu kamerada

Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahsın taksi ücreti vermeme oyunu kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, taksiye ücret vermemek için ortalığı birbirine kattı.

Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, taksiye ücret vermemek için ortalığı birbirine kattı. Bir binanın bahçe duvarından balkona atlayan şahsın baygın numarası da yaptığı anlarda vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Afrika uyruklu bir kişi, ticari taksi kullandıktan sonra ücret vermeden kaçmaya çalıştı. Alkollü olduğu ileri sürülen şahıs taksicinin ve çevredeki vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Olay yerine polis çağrıldı. Ekipler gelmeden kaçmaya çalışan Afrikalı, apartmanların arasından geçerek bir bahçenin duvarından balkona atladı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis şahsı atladığı balkonda yakalayarak gözaltına aldı.

Yaşanan olayları anlatan Burak Dilekli isimli şahıs vatandaş ise, "Mahalleli onu toplayıp polise teslim etti. Taksici darp etmedi. Polise de zorluk çıkardı. Kaçarken balkona düştü" dedi.

Balkona atladı baygın numarası yaptı

Afrikalı şahsın taksiciden kaçarak bir binanın bahçe duvarından balkona atladığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, şahsın atlaması ve sonrasında baygın numarası yapması görüldü. - İSTANBUL

Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahsın taksi ücreti vermeme oyunu kamerada
Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahsın taksi ücreti vermeme oyunu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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