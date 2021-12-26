Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs 17. kattan aşağı atladı - Haberler
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Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs 17. kattan aşağı atladı

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Esenyurt'ta lüks sitede oturan yabancı uyruklu bir kişi 17. kattan aşağı atladı.

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ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta lüks sitede oturan yabancı uyruklu bir kişi 17. kattan aşağı atladı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi 1069 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, esnaflık yapan Karim Alkappari isimli yabancı uyruklu şahıs, lüks bir sitenin 17. katından kendini aşağıya attı. Olayı gören civardaki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önemli alırken, sağlık ekipleri ise Alkappari'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin olay yerindeki çalışmalarının ardından yabancı uyruklu şahsın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

(Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs 17. kattan aşağı atladı

Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs 17. kattan aşağı atladı

Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs 17. kattan aşağı atladı

Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs 17. kattan aşağı atladı

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Sokakta tüfekle öldürüldü

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