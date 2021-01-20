Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim
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Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim

20.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:03
Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim

Esenyurt'ta, yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yapıldı.

Esenyurt'ta, yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, yanlarında kimlik ve pasaport bulundurmayan kişiler polis merkezine götürüldü.

Esenyurt'ta, yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro ekipleri, ilçe meydanı ve çevresinde yabancı uyruklu kişilere yönelik kimlik ve pasaport kontrollerini yaptı. Yanında belgeleri bulunmadığı belirlenen 50 yabancı uyruklu kişi, otobüslerle polis merkezine götürüldü.

 


- İstanbul
Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim
Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim
Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim
Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim
Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim
Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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