Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadının parasını çalmaya çalıştırlar, baş edemeyince soyundular
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Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadının parasını çalmaya çalıştırlar, baş edemeyince soyundular

Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadının parasını çalmaya çalıştırlar, baş edemeyince soyundular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta bir grup kadın, gözlerine kestirdiği yabancı uyruklu başka bir kadının 300 TL'sini çaldı.

Esenyurt'ta bir grup kadın, gözlerine kestirdiği yabancı uyruklu başka bir kadının 300 TL'sini çaldı. Kadın durumu fark edince parasını geri almak için beş kadının peşine düştü. Şüpheli grup ile kadın arasında metrelerce süren arbede, şüphelilerin olaydan sıyrılmak için soyunmasıyla son buldu. O ilginç anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün 12.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi meydana geldi. İddialara göre beş kişiden oluşan bir grup kadın, yabancı uyruklu bir kadının 300 TL'sini el çabukluğuyla çaldı. Durumu fark eden yabancı uyruklu kadın ile grup arasında arbede çıktı. Parasını geri almak için kadınların yakasına yapışan yabancı uyruklu kadın ile grup arasındaki tartışmaya çevredeki vatandaşlarda dahil oldu.

Şüphelilerin sıra dışı kaçma yöntemi görenleri şaşırttı. Dakikalarca hırsızlara direnen ve çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle parasını geri alan yabancı uyruklu kadın, hırsızlardan şikayetçi olmak istedi fakat hırsızlar yakalanmamak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Vatandaşlar tarafından yakalanan hırsızlar, polis gelmeden olay yerinden uzaklaşmak için soyunmaya başladı. Hırsızların soyunduğunu gören vatandaşlar, kadınlara daha fazla yaklaşamayınca durumu fırsat bilen hırsızlar, hızla olay yerinden kaçmaya başladı.

O anlara şahitlik eden Mehmet Çimendur, "Ben dükkanımda çay içiyordum, ses gelince dışarı çıktım. Baktım ve birkaç kadının yabancı bir kadınla tartıştığını gördüm. Hırsızlar, kadının parasını çalmışlar. Bir süre tartıştıktan sonra kadın parası aldı ve uzaklaştılar. Tartışma sırasında hırsızlara biraz zor kullanıldı. Hırsızlar kaçmak için kendini çırılçıplak vaziyette soyundu. Bu kadınlar genelde grup halinde esnafları dolandırmaya çalışıyorlar. Ama bu sefer yabancı bir kadını denk getirdiler. Parasını almaya çalıştılar, alamayınca hemen uzaklaştılar" diyerek olayı anlattı. - İSTANBUL

Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadının parasını çalmaya çalıştırlar, baş edemeyince soyundular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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