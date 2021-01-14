Esenyurt'ta veliler kreş ücretine zammı protesto etti
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Esenyurt'ta veliler kreş ücretine zammı protesto etti

14.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:42

Çocuklarını Esenyurt Belediyesine bağlı kreşlere gönderen veliler, kreş ücretine yapılan zammı, davullu zurnalı eylemle protesto etti.

Çocuklarını Esenyurt Belediyesine bağlı kreşlere gönderen veliler, kreş ücretine yapılan zammı, davullu zurnalı eylemle protesto etti.

Esenyurt Belediyesi önünde bir araya gelen bir grup kadın, belediyenin kreş ücretlerine yaptığı zam konusunda yetkililerle görüşmek istedi.

Belediye binasına girmelerine izin verilmeyen kadınlar, slogan atıp davul zurna eşliğinde halay çekti.

Grup adına açıklama yapan Burcu Gül, daha önce dar gelirli ve asgari ücret ile çalışan ailelerin çocukları için Esenyurt Belediyesi tarafından her mahalleye yaptırılan kreşlerin, giderek ticarethaneye dönüştürüldüğünü öne sürdü.

Gül, daha önce 400 TL olan kreş ücretinin yapılan zamla birlikte 900 TL'ye çıktığını belirterek, "Biz bunu kabul etmiyoruz. Bize 'kabul etmiyorsanız çocuklarınızı alın' diyorlar. Çocuklarımızı da almak istemiyoruz. Bu pandemi döneminde işsiz güçsüz kalmak da istemiyoruz. Bu zammın geri alınmasını istiyoruz." dedi.

Veliler, eylemlerinin ardından dağıldı.

Esenyurt'ta veliler kreş ücretine zammı protesto etti
Esenyurt'ta veliler kreş ücretine zammı protesto etti
Esenyurt'ta veliler kreş ücretine zammı protesto etti
Esenyurt'ta veliler kreş ücretine zammı protesto etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar

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