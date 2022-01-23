Esenyurt'ta vatandaşlar zıplayarak minibüsü hareket ettirmeye çalıştı - Haberler
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Esenyurt'ta vatandaşlar zıplayarak minibüsü hareket ettirmeye çalıştı

Esenyurt'ta vatandaşlar zıplayarak minibüsü hareket ettirmeye çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

Esenyurt'ta vatandaşlar zıplayarak minibüsü hareket ettirmeye çalıştı İstanbul'da kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta vatandaşlar zıplayarak minibüsü hareket ettirmeye çalıştı

İstanbul'da kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Bahçelievler'de araçlar ilerlemekte zorlanırken, Esenyurt'ta ise vatandaşlar bindikleri minibüsün hareket etmesi için zıpladı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Bahçelievler'de araçlar ilerlemekte zorlanırken, Esenyurt'ta ise vatandaşlar bindikleri minibüsün hareket etmesi için zıpladı. Kağıthane'de ise bir aracın sürücüsü yokuş yukarı çıkmaya çalışırken zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bahçelievler, İstanbul, Esenyurt, kar, Genel, Yerel, Haber

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