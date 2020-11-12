Esenyurt'ta vatandaşlar sigara yasağına uymadı
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Esenyurt'ta vatandaşlar sigara yasağına uymadı

12.11.2020 10:54 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:59

Esenyurt Meydanı'nda birçok vatandaşın sigara yasağına uymadığı görüldü.

Esenyurt Meydanı'nda birçok vatandaşın sigara yasağına uymadığı görüldü. Sigara içmeye devam eden vatandaşlar, yasaktan haberdar olmadıklarını söyleyerek kendilerini savundu.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, meydanlarda ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklandı. Sabah saatlerinde Esenyurt'ta kaydedilen görüntüler, vatandaşların yağa uymadığını gösterdi. Birçok vatandaş yasağa rağmen sigarasını içti. Vatandaşlar yasaktan haberleri olmadıklarını söyleyerek kendilerini savundu.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Esenyurt'ta vatandaşlar sigara yasağına uymadı
Esenyurt'ta vatandaşlar sigara yasağına uymadı
Esenyurt'ta vatandaşlar sigara yasağına uymadı
Esenyurt'ta vatandaşlar sigara yasağına uymadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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