Esenyurt'ta uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

14.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:30

İstanbul'da, uyuşturucu ticareti ile internet üzerinden fuhşa arcılık ve fuhuş için yer temini yaptıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı, internet üzerinden fuhşa aracılık ve fuhuş için yer temini yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.K. ve Ş.K.'yı gözaltına aldı.

Aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve 20,25 gram metamfetamin ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Dijital malzemelerde yapılan incelemelerde, internet üzerinden fuhşa arcılık ve fuhuş için yer temini yaptıkları belirlenen Ş.B, M.S.Y, B.C, K.F, A.K, A.D, N.R. ve Turhan K yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA