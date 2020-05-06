Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
06.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:06

Esenyurt'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Esenyurt'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Mayıs'ta saat 17.20 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Pazar yolu Caddesi'nde içerisinde 5 kişinin bulunduğu aracı şüphe üzerine durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında ruhsatsız tabanca, sahte 9 bin dolar ile çeşitli miktarlarda eroin, esrar, bonzai ve hassas terazi ele geçirildi.

Araçta bulunan Suriye uyruklu Yusuf H. (41). Muhammed D. (40), Mustafa K. (34), Mahmood D. (35) ve Filistinli Muhammed T. (31) gözaltına alındı.

Ekipler aynı gün saat 20.20 sıralarında Balıkyolu Mahallesi'nde yaşı küçük İ.B'nin evinde uyuşturucu sattığı bilgi üzerine çalışma başlattı.

Bir süre takip edilen şüpheli sokakta yürürken yakalandı. Şüphelinin üst aramasında bir bölümü paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş 890 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan 6 şüpheliye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği para cezası da kesildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Filistin uyruklu Muhammed T. (31) tutuklanırken 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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