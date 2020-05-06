Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu; 5 gözaltı

ESENYURT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis, 5 kişinin içinde bulunduğu bir otomobilde yaptığı aramada 1 ruhsatsız tabanca, sahte dolarlar ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.