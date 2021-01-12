Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

12.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:34
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

Esenyurt'ta, bir evde yapılan aramalarda 3 kilo eroin, esrar ve ecstasy hap yakalandı.

Esenyurt'ta, bir evde yapılan aramalarda 3 kilo eroin, esrar ve ecstasy hap yakalandı. 

Esenyurt, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu öğrenilen bir şüphelinin sattığı uyuşturucu maddeleri, evinde sakladığı bilgisine ulaşıldı. Uyuşturucu maddelerin saklandığı eve operasyon düzenleyen polis ekipleri toplam ağırlığı 3 kilo olan eroin, 28 gram esrar, 16 adet ectasy hap, hassas terazi ele geçirdi. 


- İstanbul
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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