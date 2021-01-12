Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
12.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:34
Esenyurt'ta, bir evde yapılan aramalarda 3 kilo eroin, esrar ve ecstasy hap yakalandı.
Esenyurt'ta, bir evde yapılan aramalarda 3 kilo eroin, esrar ve ecstasy hap yakalandı.
- İstanbul
Esenyurt, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu öğrenilen bir şüphelinin sattığı uyuşturucu maddeleri, evinde sakladığı bilgisine ulaşıldı. Uyuşturucu maddelerin saklandığı eve operasyon düzenleyen polis ekipleri toplam ağırlığı 3 kilo olan eroin, 28 gram esrar, 16 adet ectasy hap, hassas terazi ele geçirdi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı