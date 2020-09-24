Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

24.09.2020 13:28 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:33
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

ESENYURT'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

ESENYURT'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik harekete geçti. Alınan duyumları değerlendiren ekipler İncirtepe Mahallesi  Atalay Caddesi'nde 2 satıcı ile bir bağımlıyı gözaltına aldı. Bu kişilerin üzerinde ve savcılıktan alınan izinle yapılan ev aramasında 155  gram  eroin ile hassas terazi bulunarak  el konuldu. Şüpheliler, Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

(FOTOGRAF)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veysel TİMDU

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